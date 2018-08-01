"Булгаковский дом" решил надеть на кота Бегемона ошейник с GPS-датчиком

После пропажи питомца сотрудники музея-театра намерены принять меры во избежание инцидентов в будущем. Об этом представители организации рассказали СМИ 2 августа.

В "Булгоковском доме" очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Руководство решило рассмотреть разные варианты контроля за перемещениями кота Бегемота. Самым надежным кажется надеть на животное ошейник с GPS-датчиком, который позволил бы отслеживать его местоположение в случае очередного побега или похищения. Кроме того, сотрудники намерены ограничить коту выход на улицу. Однако Бегемот отличается весьма своевольным нравом и может найти обходные пути.

Напомним, новость о пропаже кота из "Булгаковского дома" появилась 1 августа. Предполагалось, что питомца похитила неизвестная женщина. Позднее участковый полицейский отыскал его в подсобном помещении по соседству от музея. Правоохранители считают, что горожанка пыталась приютить бесхозного кота. В музее-театре заверили, что Бегемот пришел в себя после стрессовой ситуации и чувствует себя хорошо.