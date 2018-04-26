На 93-м году жизни умер звезда британских сериалов Бернард Хептон

Он прославился по всему миру благодаря ролям "нечестивых иностранцев". Печальное известие 2 августа сообщило издание The Sun.

Бернард Хептон умер на 93-м году жизни 27 июля. Родственники лишь сейчас сообщили о его гибели СМИ, не уточняя причину смерти.

Актер прославился благодаря съёмкам в телевизионных сериалах британского телеканала BBC 1970-1980 годов. Среди них выделяются роли в "Тайной Армии" и "Кольдиц". Бернарда Хептона нередко приглашали в полный метр. Так он покорил зрителей, сыграв в фильме "Шпион, выди вон!" шпиона Тоби Эстергази из Венгрии. Он также появился на экранах в "Чисто английских убийствах", "Путешествии отверженных", "Я, Клавдий" и множестве других проектов. Его номинировали на премию BAFTA за лучшую мужскую роль.