Четверо детей пострадали в аварии в Челябинской области

Детей госпитализировали с травмами различных степеней тяжести. Авария произошла этим утром на первом километре местной трассы.

Сегодня, 2 августа, стало известно о том, что автомобиль, в котором находилась многодетная семья, попал в аварию на трассе под Челябинском. В салоне находилось четверо детей. Об этом сообщает официальный представитель пресс-службы ГУМВД России по региону.

Согласно сообщению, этим утром примерно в 9:20 по местному времени (7:20 мск) на автодороге, соединяющей города Южноуральск и Магнитогорск, произошла авария. В то время, как автомобиль «Лада Ларгус», в котором находилась многодетная семья с четырьмя детьми, стоял перед светофором, сзади в него въехал грузовик.

За рулем ««Форда транзит» находился мужчина тридцати девяти лет.

На данный момент сообщается, что пострадали все четыре ребенка. Их доставили в больницу с различными травмами. Более конкретное состояние здоровья детей врачи не комментируют.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее появилась информация о двадцати четырех пострадавших школьниках в результате столкновения школьного автобусе в Пакистане. Это произошло после того, как в некоторых частях страны было объявлено начало учебного года.