Над Чёрным морем российский самолёт избежал столкновения с неизвестным судном

Накануне в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря чудом не произошла авиакатастрофа. Сообщается, что авиалайнер от компании iFly, следующий из Анталии в московский аэропорт чуть не совершил столкновение с неизвестным воздушным судном.

Самолёт приближался к границе Российской Федерации, когда прозвучало звуковое предупреждение, оповещающее о вероятности опасного сближения с другим лайнером. Благодаря слаженной работе пилотов оперативно удалось скорректировать курс и избежать катастрофы.

Известно, что виновник аварийной ситуации не был найден, так как опознавательные знаки отсутствовали, как и реакция на радиосигналы.

Ранее сообщалось, что произошло крушение самолёта компании Aeromexico, на борту находилось сто три человека, четверо из них – члены экипажа. Погибших вследствие инцидента нет, большинство пострадавших уже выписаны из больницы и находятся дома.