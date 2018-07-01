В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

На момент ДТП в транспорте также находились не только россияне, но и украинцы с гражданами Молдавии, в автобусе было 53 человека. Предварительно сообщается, что водитель уснул и врезался в световую опору.

Как сообщается, автобус следовал из Киева в Таллин. Авария случилась в 04:30 (совпадает с временем Москвы) неподалеку от Орши в Белоруссии. Согласно предварительным данным, водитель автобуса с туристами из России, Украины и Молдавии, мог заснуть. В результате, транспортное средство наехало на опору, расположенную на 186-м километре трассы М-8.

Из-за столкновения с опорой автобус перевернулся и оказался в кювете. В больницу попали 12 человек, из которых 8 уже отпустили домой после осмотра. За оставшимися пассажирами, которые не получили травм, был послан другой автобус. В сопровождении сотрудников ГАИ он продолжит следовать по изначальному маршруту. По данным инспекторов, водители автобуса должны были сменить друг друга буквально через пол часа до того, как случилась авария. Полиция ведет проверки, все обстоятельства ДТП и точные причины аварии будут выяснены позже.