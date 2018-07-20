Британского рэпера из Moscow17 зарезали ножом в Лондоне

1 августа исполнитель Incognito подвергся нападению злоумышленников в юго-восточной части города. Об этом 2 августа написало издание Daily Mail со слов собственных источников.

По предварительным данным, накануне британский рэпер вместе с двумя спутниками столкнулся с вооруженными людьми на улице Уорхам в Лондоне. Произошла потасовка, в результате которой противники зарезали Incognito.

Получив тяжелые ранения ножом, исполнитель скончался на месте. Других пострадавших успели госпитализировать в ближайшую лондонскую больницу. Полицейские провели расследование и нашли двух подозреваемых, которые могут быть причастны к нападению на рэпера. В настоящий момент вероятных убийц арестовали.

Incognito состоял в группе Moscow17. Её участники прославились композициями с отсылками на российскую культуру. Среди них: "We're Russians" и "Moscow March". В мае 2018 от рук убийцы погиб другой рэпер из Moscow17 - Райем Эйнсуорт Бартон. Он также умер на Уорхам-стрит, однако от огнестрельного ранения.