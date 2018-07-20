Садисты привязали к лапам чайки пакет и обрекли её на голодную смерть

Это заметили австралийские туристы, которые отдыхали в британском курортном городке Форт-Уильям. Люди предприняли попытки освободить птицу от ненужного груза.

Отдыхающие обратили внимание на странное поведение чайки, когда увидели, что птица не может нормально летать. При каждой попытке подняться в воздух, пернатое вынуждено было тут же приземляться, так как пакет, обмотанный вокруг лап, действовал, как тормозной парашют. Стало понятно, что птица долго так не протянет и ее ожидает голодная смерть. Австралийцы – семья с двумя детьми, делали неоднократные попытки приманить чайку, чтобы отвязать пакет, подзывая ее к себе и предлагали пищу. Однако, измученная птица боялась приближаться к людям. Очевидцы возмущенно высказывались о садистах, которые обрекли чайку на страдания. Чиновники Королевского общества защиты животных зафиксировали этот случай и отметили, что помимо факта жестокого отношения к животным, это свидетельствует о вредном воздействии пластиковых изделий на окружающую среду.