В Краснодарском крае пилот разбился при крушении вертолета Ми-8

Воздушный транспорт оказывал услуги сельскому хозяйству Красноармейского района. Подробности рассказала пресс-служба Южного СУ СК на транспорте.

2 августа вертолет летел над Краснодарским краем в рамках сельскохозяйственных работ. Около 9 часов утра он потерпел крушение в поле риса одного из предприятий возле станицы Номышастовской. Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Её предстоит установить правоохранителям, которые уже ведут доследственную проверку.

Вместе с вертолетом о землю насмерть разбился его пилот. По данным экстренных служб, после падения в Ми-8 произошел пожар. В результате корпус транспортного средства полностью сгорел. Существенных повреждений на земле не оказалось.