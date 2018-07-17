"Добрый" двухметровый питон напугал жителей Тюмени

1 августа прохожие обнаружили огромную змею на улице Мельникайте. Об этом пишут региональные СМИ со слов очевидцев.

Двухметровый питон свободно полз под стеной торгового дома "Сафари". Его появление напугало жителей Тюмени, которые опасались к нему приближаться. Они вооружились подручными средствами для собственной безопасности, а затем позвонили спасателям и полицейским.

Ситуацию разрядил руководитель контактного зоопарка в торговом центре "Колумб" - Иван Кащук. Вместе с прохожими он аккуратно схватил тигрового питона и поместил его в мешок. Специалист отметил, что далеко не все свидетели решились прикоснуться к внушительному пресмыкающемуся. В операции участвовали несколько мужчин и женщина-ветеринар Однако животное было вполне "добрым" и не агрессивным. Оно не оказывало сопротивления и послушно приютилось в мешке. В противном случае, по мнению директора, голодный питон мог представлять опасность для домашних питомцев и даже детей, гулявших поблизости.

Иван Кащук временно разместил змею в своем контактном зоопарке, где ей обеспечат должный уход. По его словам, столь огромный питомец мог оказаться на улице лишь по грубому недосмотру владельца. Он общается со многими любителями змей, однако хозяин конкретно этой ему неизвестен. Жители района также не смогли вспомнить среди соседей кого-то, кто бы держал дома питона. Спустя время пресс-служба регионального УМВД объявила, что полицейские установили личность владельца змеи.