Мальчик-маугли: на Урале мать 5 лет держала своего ребенка взаперти

Мальчик из Каменск-Уральска Свердловской области ходил в школу всего 3 года, сейчас ему уже 16 лет. В поликлинике ребенок не был уже 12 лет, инцидент привлек внимание местного СКР.

О «мальчике-маугли» с Урала стало известно из местных СМИ, которым обо всем рассказал отец ребенка. По словам мужчины, он развелся с матерью своего сына 12 лет назад. Суд постановил, что отец может видеть своего ребенка по выходным. Однако, мать таким встречам препятствовала. В итоге, у отца накопились большие долги по алиментам, он собирается выходить на пенсию. Ситуация показалась ему странной и он решил сдать ДНК-тест на родство с мальчиком.

Когда мужчина стал готовиться к экспертизе, он узнал, что его сын уже давно не ходит в школу. Сначала он якобы учился в школе №32, затем мать перевела мальчику в школу №51. Уже оттуда женщина перевела ребенка в дистанционную школу Петербурга. Там ребенок не сдал даже одной сессии и не выслал ни единого задания. Журналисты узнали, что дистанционное обучение было невозможным – в доме у мальчика нет компьютера и интернета.

Далее выяснилось, что мальчик уже 5 лет не выходит за пределы своего двора. Мать держала своего ребенка взаперти, никуда его не выпуская. Она забрала все медкарты подростка из его прошлых школ и поликлиники. Паспорт мальчик получил не в 14 лет, а лишь в 16 – совсем недавно. Помимо этого, «маугли» не сдал аттестацию в школе. Мать ребенка привлекают к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. ДНК-тест подтвердил родство мальчика и его отца, из-за чего мужчина подал в суд заявление и требует, чтобы сын рос с ним. Правоохранители ведут ряд проверок.