В поезде «Москва – Волгоград» умер мужчина, его труп 2 часа лежал на полке рядом с пассажирами

В вагоне было очень душно, проводник включать кондиционер не хотел. Мужчине стало плохо и он упал без сознания, пока пассажиры нашли хоть кого-то из проводников, тот скончался.

О происшествии рассказала женщина, которая ехала в поезде, направлявшемся по маршруту из Москвы в Ленинград. По словам пассажирки, в вагоне было жарко, окна не открывались, а кондиционер включался лишь периодически. Всю ночь пассажиры не могли спать из-за духоты. Одному мужчине стало плохо, его жена дала ему таблетку. Он встал, чтобы выпить лекарство и упал на пол. Неравнодушные пассажиры принялись делать мужчине массаж сердца.

Пассажирка отправилась по вагонам в поисках проводников. Она прошла шесть вагонов и только там нашла работника РЖД. Он сказал, что вскоре подойдет, но до места происшествия он шел 15 минут. Когда мужчине делали массаж сердца, он издавал хрипы. Очевидцы считают, что его можно было спасти.

К лежащему на полу мужчине пришел и начальник поезда Александр Трудов. Он лишь узнал о времени, когда пассажиру стало плохо. В течении двух станций мужчина оставался лежать на полу. В итоге, все решили, что он умер. Пассажирка настояла, чтобы труп хотя бы убрали с пола и положили на полку. В течении двух часов пассажиры были вынуждены ехать в одном вагоне с трупом.

Очевидцы возмущены халатностью проводников и считают, что те должны были остановить состав и вызвать помощь. Однако, проводники не только не помогали умирающему, но еще и не находились на своих рабочих местах – пассажирка с трудом нашла одного из них. Так, мужчина умер в поезде, а его труп еще 2 часа лежал в вагоне с живыми пассажирами. Как на этот инцидент отреагирует ОАО «РЖД» - пока что не известно.