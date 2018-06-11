В Ленобласти упал воздушный шар с молодоженами

О крушении сообщили его свидетели. Они рассказали, как пассажиры пытались спасти свое воздушное судно и сбрасывали балласт, однако оно все равно теряло высоту, а после и совсем резко начало падать.

В одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте" сообщили о необычной аварии, которая произошла в Ленобласти. Очевидцами произошедшего стали жители Ломоносовского района. Инцидент был зафиксирован поздним вечером 1 августа. Как было сказано в сообщении, в той местности упал воздушный шар с молодоженами.

Аэростат потерпел крушение в одном из садоводств Новой Ропши. По словам очевидцев, о том, что оно начало происходить, они поняли по звуку из открытых окон. Выйдя посмотреть, что случилось, они увидели большой воздушный шар, пассажиры которого включили горелку на полную мощность, однако он все равно продолжал опускаться.

Вначале он смог выпутаться с крон деревьев и немного взлететь, однако после снова начал опускаться и в результате исчез из виду. Как стало известно, пострадавших в ходе аварии не оказалось. Молодожены остались живы, однако Новая Ропша после осталась на короткое время без электричества. Вероятно, шар задел провода и порвал их.