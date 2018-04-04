В Японии после погони задержали россиянина - капитана рыболовного судна

Корабль оказался в исключительной экономической зоне под флагом африканского государства Того. Об инциденте 2 августа написало агентство Kyodo.

Береговая охрана Японии заметила неподалеку от острова Хоккайдо подозрительное рыболовное судно и приказала экипажу притормозить ради осмотра. Моряки проигнорировали призыв и попытались уйти от представителей японской власти. Правоохранители настигли нарушителей после трехчасовой погони.

По опубликованным данным, они задержали россиянина, который командовал экипажем судна. Кроме капитана, на борту рыболовного судна застали 13 моряков. Сотрудники японской береговой охраны устанавливают, по какой причине судно под руководством гражданина России оказалось в исключительной экономической зоне Японии.