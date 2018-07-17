В Киеве 70 человек отравились шаурмой

Число пострадавших любителей шаурмы возросло. Некоторых людей пришлось госпитализировать в срочном порядке.

Сегодня, 1 августа, появилась информация о массовом отравлении шаурмой в городе Киев за последние сутки. Об этом сообщает официальный представитель пресс-службы Госпотребслужбы Украины.

Согласно этому сообщению, на момент 17 часов вечера по местному времени в украинской столице было зарегистрировано семьдесят случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Седьмую часть заболевших составили несовершеннолетние дети.

Отмечается, что 60 из 70 человек стало необходимо госпитализировать. По предварительным данным, им был поставлен диагноз – сальмонеллез.

На данный момент ведется расследование в связи с этим фактом. Ожидается массовая проверка точек продаж еды быстрого приготовления, в которой и относится шаурма.

Напомним, что ранее в российском городе Кызыл произошло похожее происшествие. Так, из-за некачественной шаурмы в городские больницы было доставлено около 60 человек. Всего зафиксировано 130 случаев отравления, предполагающейся причиной тому стало куриное мясо, которое было привезено из других регионов страны.