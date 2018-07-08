В Сети появилось видео с ДТП Фёдора Смолова

Видео ДТП с нападающим российской сборной Фёдором Смоловым появилось в Сети. Инцидент запечатлела камера наблюдения, установленная на одном из зданий возле дороги.

Видео демонстрирует, как водитель BMW потерял управление автомобилем и вылетел на «встречку», задев несколько дорожных знаков.

По данным Телеграм-канала Mash, Фёдора Смолова могут лишить водительских прав из-за того, что владелец авто не вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Он якобы вызвал только эвакуатор, забравший разбитый автомобиль, и покинут место аварии.

Однако позже появилась информация о том, что самого Фёдора Смолова не было на месте ДТП. По словам его близкого друга, за рулём автомобиля находился другой человек, которому, скорее всего, футболист разрешил покататься на иномарке. Данную информацию подтвердили представители ФК «Краснодар».