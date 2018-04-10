Еще одна расправа над котенком произошла в Алтайском крае

В одном из дворов Бийска местный житель свернул голову невинному котенку на глазах у детей. Против живодера прокуратурой возбуждено уголовное дело.



Инцидент произошел два дня назад в одном и дворов Бийска. Около дома стояла коробка с двумя котятами. Один малыш был активным и здоровым, а второй вялым, по всей видимости, из-за болезни. По неизвестным причинам мужчина схватила здорового котенка и свернул емушею. После этого живодер кинул бездыханное тело животного рядом.

Очевидцами происшествия стали не только взрослые, но и дети. Свидетели расправы над котенком пожаловались на убийцу в правоохранительные органы. По факту происшествия сотрудники прокуратуры начали расследование, обвинив мужчину по ч.1 ст. 245 УПК РФ.

Не так давно две девушки-живодерки разрубили топором беспомощного котенка. Не успел утихнуть этот скандал, как начался новый.