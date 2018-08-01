Убитых в ЦАР журналистов допросили перед убийством

Центральноафриканские СМИ сообщили, что перед убийством российских журналистов допросили. Также отмечается, что в происшествии обвиняют участников исламской группировки «Селека».

Представители иностранного издания ​Palmares Centrafrique заявили, что двое журналистов были похищены и допрошены перед убийством. Одного из репортёров съемочной группы убили на месте, о чем свидетельствую фотографии, размещенные на странице информационного ведомства.

Сотрудники издательства сообщают, что к расправе над российскими журналистами причастны представители исламской группировки «Селека». Повстанцы, во главе с Нуреддином Адамом, контролируют территорию, по которой проходи путь съемочной группы.

По предыдущим данным, группа нападающих состояла из десяти человек, одетых в тюрбаны и говоривших на арабском языке. Один из подозреваемых запечатлен на фотографии с убитыми журналистами.