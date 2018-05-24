В Приморском крае мужчина застрелил семью из трех человек

Мужчина, женщина и их ребенок были застрелены в Приморском крае. По соседству было также найдено тело без признаков жизни их соседа.

Сегодня, 1 августа, стало известно о том, что в населенном пункте Каменушка Уссурийского городского округа Приморья мужчина застрелил семью, состоящую из трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы управлении СК РФ в Приморье.

Согласно этому заявлению, предполагаемым убийцей стал сорокадевятилетний житель поселка Каменушка, который придел в гости в дом к одной из семей, проживающей в том же поселке. Эта семья состояла из трех человек, двое из которых – взрослые, а третий – малолетний ребенок.

У всех членов семьи были обнаружены следы ранений от огнестрельного оружия.

В соседнем доме же сотрудникам полиции удалось найти мертвое тело предполагаемого преступника. Эксперты установили, что он покончил с собственной жизнью.

В настоящий момент проводится проверка, также выясняются все обстоятельства происшедшей трагедии.

По факту убийств возбуждено уголовное дело.

Напомним, что сегодня также были обнаружены тела трех погибших людей с признаками насильственной смерти в одной из квартир Санкт-Петербурга. Все эти люди были родственниками.