Полиция рассказала, как обнаружила кота Бегемота в Москве

Появились новые подробности обстоятельств нахождения знаменитого кота Бегемота.

Сегодня на Большой Садовой улице в Москве был похищен знаменитый кот Бегемот. Сотрудники «Булгаковского дома» рассказали, что их четвероногий коллега был найден у стен Моссовета. В полиции заявили о другом месте, в котором они нашли Бегемота.

По словам сотрудников правоохранительных органов, животное удалось обнаружить в результате многочисленных проверок подсобных помещений, которые принадлежат соседним зданиям от «Булгаковского дома». Так, местная жительница заметила сильно перепуганное животное на улице. Женщина захотела взять кота Бегемота к себе домой, чтобы приютить.

Напомним, ранее около одиннадцати часов утра было объявлено о похищении животного неизвестной. Она якобы схватила кота и быстро унесла его от Музея-Театра.