Названа основная причина убийства журналистов в ЦАР

Сегодня, 19:18 \\ Происшествия

Сотрудники посольства РФ в ЦАР сообщили, что основной версией об убийстве журналистов стало нападение с целью ограбления. О подробностях происшествия рассказал водитель съемочной группы.

 

По данным представителей посольства, нападение на журналистов произошло с целью ограбления.  Местом, где репортёры встретились с смертью, стала дорога на пути в город Сибю. Сообщается, что вооруженные люди остановили автомобиль со съемочной группой и начали забирать вещи пассажиров. Возможно, обстрел начался в связи с сопротивлением журналистов. Водитель транспортного средства находился в это время рядом с автомобилем.

Дипломат заявил, что посольство регулярно контактирует с местными правоохранительными органами. Жандармы ЦАР ведут расследование, пообещав в скором времени установить личности убийц.

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Автор - Мария Цветаева
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