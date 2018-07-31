Названа основная причина убийства журналистов в ЦАР

Сотрудники посольства РФ в ЦАР сообщили, что основной версией об убийстве журналистов стало нападение с целью ограбления. О подробностях происшествия рассказал водитель съемочной группы.

По данным представителей посольства, нападение на журналистов произошло с целью ограбления. Местом, где репортёры встретились с смертью, стала дорога на пути в город Сибю. Сообщается, что вооруженные люди остановили автомобиль со съемочной группой и начали забирать вещи пассажиров. Возможно, обстрел начался в связи с сопротивлением журналистов. Водитель транспортного средства находился в это время рядом с автомобилем.

Дипломат заявил, что посольство регулярно контактирует с местными правоохранительными органами. Жандармы ЦАР ведут расследование, пообещав в скором времени установить личности убийц.