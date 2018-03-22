В Саратовской области автоледи с тремя детьми врезалась в грузовик и перевернула машину

Женщину, ехавшую за рулем машины «Опель», якобы «ослепило солнце». В результате, автомобиль с тремя детьми и двумя взрослыми врезался в припаркованный грузовик.

Как стало известно, в городе Вольск Саратовской области перевернулась машина. На момент ДТП автомобилем управляла женщина, в салоне также находилась ее подруга и трое детей. Все они были травмированы, детей и взрослых, получивших увечья из-за столкновения с припаркованным грузовиком, уже доставили в больницу.

Причиной аварии источник называет погоду. Якобы, автоледи «ослепило солнце». В результате, ее легковушка перевернулась и оказалась колесами вверх. На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи, МЧС и других спасательных и правоохранительных ведомств. Детали и подробности случившейся аварии уточняются. Точное состояние пострадавших пока что не сообщается.