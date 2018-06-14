Девушка-аутистка была рабыней своих родных, жила в клетке и ела прах своей матери

У несчастной умерла мать, после чего ее приютила семья родственников. 22-летнюю девушку заставляли заниматься сексом с гостями дома и насильно сделали зависимой от наркотиков.

Шокирующий инцидент случился в городе Амит-Сити американского штата Луизиана. Родственники поселили у себя девушку-аутистку и стали получать на нее денежное пособие. Денег им показалось мало, девушку они сделали своей рабыней.

Аутистка была вынуждена работать за еду. Ее выселили в клетку, накрытую брезентом. За малейшую оплошность родственники избивали и насиловали девушку. Более того, ее принуждали к сексу с гостями семейства.

Девушка, живущая в клетке, терпела издевательства, так как боялась, что с ней сделают что-то еще ужаснее. Несчастную подсадили на наркотики. Однажды, когда семейству снова не понравилось поведение аутистки, ее заставили есть прах собственной матери. На этом издевательства не закончились, родственники силой принуждали девушку есть фекалии.

Один из знакомых семейства, пожелавший остаться неизвестным, увидел синяки на теле девушки и решил обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выявили все ужасающие инциденты. Всех членов семьи, издевавшихся над девушкой, полиция уже арестовала. Их обвиняют в незаконном удерживании человека, в принуждении к подневольному труду, в пытках.

Старшие представители жестокого семейства обвиняются еще в сексуальной эксплуатации аутистки. Четырем родственникам грозит пожизненное заключение, а самая младшая представительница данного семейства может получить до 5 лет ареста. Она не принимала участие в пытках, но трудом своей родственницы-аутистки она пользовалась.