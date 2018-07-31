На похоронах убитого дочерьми отца-садиста из Москвы разразился скандал из-за денег

Во время похорон убитого дочерьми в Москве Михаила Хачатуряна открылись шокирующие подробности. Кроме того, друзья погибшего отца-садиста выдвинули очевидную версию его убийства.

Как ранее сообщали СМИ, погибшего Хачатуряна тайно похоронили на одном из кладбищ Подмосковья, в окружении спецохраны. Во время похорон разразился жуткий скандал, которые затеяли друзья погибшего отца-садиста. Как выяснилось, со всех его банковских счетов пропали деньги. Оказалось, что сестры знали все пароли от банковских карточек отца, а деньги могли послужить причиной его убийства.

Друзья Хачатуряна сообщают, что отец часто баловался своих дочерей, каждый месяц переводил им на карты по 60 тысяч рублей на карманные расходы. Он также исполнял любую прихоть сестер, одаривал их подарками, а вместо этого дочери убили отца, нанеся ему десятки ножевых ранений.