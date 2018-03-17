Житель Курской области обстрелял бездомных собак и волонтерку

Мужчине не понравился мини-приют рядом с его домом в Курчатове. Об этом пострадавшая сообщила региональным СМИ.

Инициативная жительница Курчатова вместе с другими горожанами организовали возле своего многоэтажного здания небольшой питомник для бездомных собак, установив три конуры. Усилиями волонтерки все его посетители стерилизованы и весьма дружелюбны. Они приходят получить угощение от людей и найти укрытие в случае непогоды.

31 июля женщина вышла к приюту около 23 часов. Во время кормежки собак она услышала хлопки неподалеку. Она оглянулась и заметила в 50 метрах своего соседа. Житель Курской области обстрелял из пневматического оружия собак и волонтерку, к которой они прижались от страха. Однако все выстрелы улетели мимо. Под очередные выстрелы пострадавшая скрылась в подъезде вместе со своими питомцами. Оказавшись в безопасности, она вызвала полицейских. В настоящее время правоохранители ищут подозреваемого, чтобы привлечь его к административной ответственности за использование пневматики в населенном пункте.