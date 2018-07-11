Во Владимирском СИЗО обнаружили камеру пыток

Во Владимирском СИЗО нашли камеру пыток заключенных. Сотрудники прокуратуры сообщили, что против представителей ФСИН возбудили уголовное дело.

Случай с превышением должностных полномочий зафиксирован за последнее время уже второй раз. На этот раз сотрудники прокуратуры начали проверку Владимирского СИЗО-1 после расследования дела об убийстве заключенного. Ранее один из заключенных учреждения убил своего сокамерника при помощи подручных средств: нанес потерпевшему удары шариковой ручкой, увечья лезвием одноразовой бритвы и удушил свою жертву простынями.

Накануне происшествия убийца пролежал связанным в течение суток. По поручению сотрудников СИЗО, подосланный заключенный избивал его и всячески испытывал нервы будущего убийцы.

В итоге, фигурантами уголовного дела, возбужденного местной прокуратурой, стали двое заключенных и шестеро сотрудников учреждения. Вина подозреваемых подтверждена 20 свидетелями.