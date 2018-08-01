Появилось видео найденного кота Бегемота в Москве

Четвероногий сотрудник Музея-Театра был найден. В Сети появилось первое видео, на котором запечатлен ранее украденный кот.

Сегодня, 1 августа, стало известно о находке кота Бегемота возле театра Моссовета. Животное сильно напугано. У него отсутствует ошейник.

Как сообщается, четвероногий штатный сотрудник «Булгаковского дома» был найден стражами правопорядка, к которым обратились работники Музея-Театра. Отличительной приметой кота была его черная пушистая шерсть, строгий характер, а также ошейник с кулоном в виде косточки, на которой значился адрес проживания животного – Большая Садовая, 10.

На видео, опубликованном с места находки, кот заметно нервничает, постоянно дергая своим пушистым хвостом. О его судьбе в течение всего этого времени ничего не известно.

Напомним, сегодня утром поступила информация о пропаже кота Бегемота. Одна из посетительниц заметила, как Бегемота схватила неизвестная женщина и понесла его в сторону станции метрополитена.

Кот Бегемот проживает в «Булгаковском доме» уже около тринадцати лет. За это время он стал неотъемлемым членов экспозиции музея.