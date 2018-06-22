В Австрии полицейским собакам выдали обувь для защиты от жары

Нововведения коснулись четвероногих сотрудников из Вены и Цюриха. Об этом 1 августа рассказали в пресс-службе полиции.

Обувь под лапы полицейских собак выдали всем подразделениям в условиях экстремальной жары. Кинологам предстоит самостоятельно определять, когда уличный асфальт сильно нагревается и способен доставить дискомфорт питомцу. В другое время псам позволено ходить и разутыми. По слова правоохранителей Австрии, новую обувь планируют задействовать в операциях, где животные рискуют повредить лапы острыми предметами вроде стекла. Или на пожарах.

Венские полицейские призывают надевать обувь всем питомцам во время прогулки в жаркое время суток. Ведь термометры более 50 градусов по Цельсию. При такой температуре собаки могут попросту обжечься при контакте с раскаленной поверхностью дороги или тротуара.

Что касается полицейских собак для дополнительной защиты от жары им выделили специальные бассейны. Их установят в полицейских участках, а закрепленные за каждым псом сотрудники обязаны регулярно охлаждать своих напарников в прохладной воде.