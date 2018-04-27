Кадыров заявил, что нападавших на журналистов в ЦАР должны казнить по законам военного времени

Глава Чечни заявил о том, что наказать убийц журналистов из России следует еще до того, как на их руках обсохнет кровь погибших. Кадыров уверен, что казнь должна проводиться по законам военного времени.

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил прокомментировать на своей странице в соцсети убийство троих журналистов из России в ЦАР во вторник, 31 июля. По его словам, неизвестные боевики, напавшие на безоружных журналистов, должны быть наказаны. Кадыров уверен, что казнь должна проходить по законам военного времени и жестко, желательно сделать это до того, как на руках боевиков обсохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева.

Кроме того, чеченский лидер призывает разобраться с теми, кто допустил, что журналисты отправились в ЦАР по просроченным пресс-картам, а также, если путешествие все же было туристическим, предъявить спрос с тех, кто организовал поездку и не предупредил, что это может быть опасно.

Кадыров заявил о том, что СМИ не следует указывать религиозную принадлежность нападавших, так как журналистов убили не мусульмане или христиане, а убийцы, бандиты и преступники. Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким погибших, и заявил, что надеется, что МИД России сделал все возможное для того, чтобы наказать всех виновных в произошедшем.