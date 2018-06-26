Прокуратура Петербурга проверяет детский сад, где ребенка укусила крыса

Сотрудники исследуют учреждение в Невском районе на предмет санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом в среду заявила пресс-служба ведомства.

31 июля крыса укусила четырехлетнюю девочку в детском саду №69 на Ново-Александровской улице Санкт-Петербурга. По данным полиции, ребенка доставили в детскую городскую больницу имени Филатова с раной в левой голени. Медики в отметили удовлетворительное состояние здоровья маленькой пациентки, однако госпитализировали в терапевтическое отделение для обследования.

Пока девочка восстанавливается после произошедшего, городская прокуратура заинтересовалась происшествием. Эксперты проверяют обстоятельства, гарантии безопасности в детском саду №69, а также оценивают действия сотрудников дошкольного заведения, где допустили контакт ребенка с крысой.