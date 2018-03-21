"Кровь за кровь": В ЦАР российские наёмники убили местного жителя

В ЦАР российских наёмников обвинили в убийстве местного жителя города Дамара. В связи с этим власти республики говорят о выведении участников ЧВК с территории ЦАР.

ЧВК «Вагнер» были направлены в ЦАР для проведения подготовки бойцов FACA. Выполняя военные задания на территории республики, российские наёмники совершили убийство местного жителя. После этого в городе Дамара, в котором произошла трагедия, начались массовые протесты. Вследствие столкновений погибли еще два человека, одним и которых оказался россиянин.

Жители Центральноафриканской республики требуют у правительства, чтоб те вывели наёмников с территории города. Сотрудники правоохранительных органов республики продолжают ведут расследование для выяснения обстоятельств убийства.