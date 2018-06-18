Повышенный ранг сложности: В Домодедово загорелся многоквартирный дом

Из трехэтажного жилого дома эвакуировали 30 человек. Возгорание случилось на чердаке, откуда пламя перебросилось выше и охватило кровлю кирпичного дома, в котором также расположен паспортный стол.

Как сообщается, в 12:50 МЧС подмосковного города Домодедово получило информацию о возгорании дома на Каширском шоссе. Уже в 13:06 к горящему зданию прибыли пожарные. Из многоквартирного дома вывели людей, после чего спасатели приступили к тушению.

По данным, огонь охватил 2 000 квадратных метров. Пожару уже присвоили повышенный ранг сложности. Для борьбы с огнем задействовали 49 пожарных и 15 специальных машин. Сообщается, что горит кровля дома по всей площади здания.

Информации о пострадавших пока нет. Пожарные смогли локализовать огонь, но потушить его им пока не удается. Очевидцы сообщают, что дым виден за несколько улиц до самого очага возгорания. Также имеются данные о том, что пламя задело провода, которые теперь висят над улицей. Детали и подробности происшествия уточняются.