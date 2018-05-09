Украли кота Бегемота из "Булгаковского дома" в Москве

Известный пушистый «символ» Большой Садовой, 10 был похищен. Единственной свидетельницей инцидента оказалась посетительница музея, в котором кот проживает с 2005 года.

Сегодня, 1 августа, стало известно о том, что в Москве в «Булгаковском доме» был похищен штатный сотрудник - кот по кличке Бегемот. Об этом сообщается на официальном сайте Музея-Театра.

Согласно этому сообщению, животное было похищено неизвестной женщиной. Как сообщает одна из сотрудниц музея, злоумышленницей оказалась женщина средних лет, которая обладает светлыми волосами и массивным телосложением.

Это происшествие произошло около 11 часов утра по московскому времени. В один момент посетительница музея обратилась в охрану, утверждая, что видела, как кот был схвачен неизвестной женщиной. Его унести в сторону ближайшей станции метрополитена. В толпе людей похитительницу не удалось найти.

Напомним, что кот Бегемот проживает на территории «Булгаковского дома» на Большой Садовой, 10 уже в течение 13 лет. Кот получает специальное питание. Более того, у него есть собственный ветеринар.