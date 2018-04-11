В Ленобласти семилетнюю девочку насиловали отец и брат

Обоих предполагаемых преступников уже задержали, СК разбирается в деталях произошедшего. Отмечается, что мать девочки лишена родительских прав и не занимается воспитанием ребенка.

Как стало известно, в Ленобласти семилетняя девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны отца и старшего брата. О произошедшем в полицию сообщила крестная мать девочки, которая заподозрила что-то неладное и стала переживать за крестницу. Правоохранители тут же решили взяться за это дело и выяснили, что девочку насиловали в период с июня 2017 года по июнь 2018 года в поселке Радофинниково, где проживала семья.

Отмечается, что сначала девочку насиловал только 39-летний отец, однако потом к нему подключился и старший, 16-летний сын. Подозреваемых в совершении тяжкого преступления в отношении малолетней девочки задержали и заключили под стражу. Удалось выяснить, что отец девочки работал на мойке автомобилей, а старший брат учился в 10 классе. Ведется дальнейшее разбирательство.