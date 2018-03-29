В Санкт-Петербурге безработный мужчина украл 275 тонн деталей железной дороги

Мужчина стремился заработать себе на жизнь любыми способами, что привело к своему рода рекорду. Похожие цели преследовали двое других жителей страны.

Сегодня стало известно о том, что в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который совершал кражи металлических соединителей с железнодорожного полотна. Общая масса этих соединителей составила около 275 тонн. Об этом сообщается на официальном сайте регионального транспортного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Согласно сообщению, задержанным мужчиной оказался тридцати восьмилетний житель Северной столицы, который в ночное время суток демонтировал детали железной дороги, а затем сдавал их в соответствующие пункты вторсырья.

По словам представителей правоохранительных органов, на момент краж мужчина официально нигде не работал. В настоящее время похитителю предъявлено обвинение по статье «Кража» УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что мужчине грозит срок в пять лет тюремного заключения.

Накануне появилась информация о схожем деле. Так, двух мужчин из Вологды задержали за кражу железнодорожных путей. По словам самим злоумышленников, они делали это с целью получения денежных средств в местном пункте сдачи металлолома.