ФСБ задержала 9 вербовщиков ИГ* в Калининградской области

Таким успехом увенчалась очередная операция спецслужбы. 1 августа о происшествии отчиталась пресс-служба.

В Калининградской области сотрудники ФСБ вычислили законспирированную ячейку террористов, помогающих международной радикальной организации "ИГ*". По данным спецслужбы, её члены вербовали россиян для террористической деятельности на территории региона. В частности, распространяли идеологию "ИГ*" и запрещенные литературные материалы. Их усилиями двое российских граждан отправились в Сирию вести вооруженное сопротивление в рядах террористов.

Во время спецоперации правоохранители задержали 9 вербовщиков. В местах их проживания были организованы обыски, которые выявили 8 единиц стрелкового оружия - как травматического, так и огнестрельного, а также гранату Ф-1 и запал. Кроме того, представители ФСБ обнаружили ноутбуки, телефоны, банковские карты и литературу религиозного характера. Против четырех подозреваемых возбудили уголовные дела. Остальных пока подвергают тщательной проверке.