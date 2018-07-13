Пассажира рейса Москва - Сочи сняли с рейса за дебош

Мужчину сняли с рейса самолета, следовавшего в курортную столицу России. Да данный момент ему грозит обвинение по двум статьям.

Сегодня, 1 августа, стало известно о том, что с борта самолета, который должен был отправиться из Москвы в Сочи, был снят пассажир, устроивший дебош в алкогольном опьянении. Об этом сообщает официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Согласно этому сообщению, примерно в семь часов утра на борту самолета рейса Москва – Сочи один из пассажиров стал нарушать правила поведения нахождения на борту воздушного судна. Его командиру пришлось вызвать сотрудников полиции для того, чтобы они сняли мужчину с рейса и отправили в дежурную часть.

На данный момент появилась информация о том, что по данному происшествию был составлен протокол. Несостоявшемуся пассажиру предъявили обвинения по статье «О распитии алкогольной продукции в общественных местах», также идет следственные работы по проверке статьи «Хулиганство».

Отметим, что подобного рода ситуации не редкость. Так, некоторое время назад было заведено дело против пассажира рейса Москва – Якутск, который вступил в конфликт с охранниками аэропорта Домодедово.