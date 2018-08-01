Похоже на наводку: убитые в ЦАР журналисты отклонились от маршрута и ехали со «странным» водителем

Руководитель ЦУР Андрей Коняхин отмечает, что водитель российских журналистов был «настораживающим». Заставляет задуматься и тот факт, что после нападения мужчине, везшему россиян, удалось выжить.

Как стало известно, по невыясненным пока причинам российские журналисты отклонились от маршрута на 23 километра. По словам Коняхина, водитель «достался» группе россиян от миссии ООН. Данные об этом мужчине имеются в базе французских журналистов, работающих там.

Коняхин заметил, что водитель вел себя «странно» и он говорил журналистам о своих подозрениях. «Похоже на наводку», - еще тогда подумал глава ЦУР. Журналисты не стали слушать опасения Коняхина и отправились с водителем по заданному маршруту. В итоге, на следующий день, когда россияне поехали, на половине пути с ними приключились уже известные события. А водитель, добавляет Коняхин, «неожиданно» выжил.

Как уже сообщалось ранее, в ЦАР погибли трое журналистов из России. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были захвачены группой неизвестных. Водитель смог сбежать, после чего рассказал обо все случившемся.

Пользователи Сети уже выдвигают версии о том, что к смерти журналистов могут причастны спецагенты ЦРУ. Один из комментаторов под ником «Кутиков Волгоград» написал, что ЦАР является «вотчиной» США, а американским агентам не хотелось, чтобы россияне освещали и осматривали данные территории.