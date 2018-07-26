В Мордовии дети спасли пенсионера, у которого случился инсульт

В Краснослободском районе юные спортсмены из лагеря "Юность" спасли жизнь пенсионеру.

В спортивном лагере «Юность» маленькие биатлонисты проводили тренировку в лесу Сивинь, расположенном неподалеку от детского комплекса. Ребята совершали пробежку, но вдруг на их пути оказался велосипед. Он лежал на дороге, это показалось детям странным. Одна из девочек предложила остановиться и осмотреть местность. После недолгих поисков ребята нашли в овраге мужчину. Он не могу двигаться, и ему было очень плохо. Дети разделились: одни побежали в лагерь за носилками, другие остались с пострадавшим. Нести пенсионера пришлось примерно полтора километра. Ребята тащили носилки по очереди и менялись, когда уставали, но старались как можно быстрее доставить мужчину в лагерь, где ему была оказана медицинская помощь до прибытия скорой. Оказалось, у незнакомца случился инсульт. Один из работников детского спортивного лагеря узнал пенсионера. Он даже вспомнил его адрес, куда и побежали дети, чтобы предупредить родственников о беде.

Врачи отмечают, что ребята спасли мужчине жизнь, ведь он никак не смог бы выбраться из оврага будучи парализованным. А медики благодаря стараниям детей смогли побороться за его жизнь. Руководство лагеря сообщает, что юным спортсменам было всего от 12 до 14 лет. А Полине Киякиной всего 11.