В ЦАР назвали предполагаемых убийц российских журналистов

Власти ЦАР заявили, что ответственность за гибель троих россиян-журналистов может быть возложена на боевиков-повстанцев из группировки «Селека».

Как утверждают чиновники Центральноафриканской республики, журналистов предупреждали о том, что ночью по данным территория передвигаться опасно. Однако, они могли проигнорировать предупреждение, которое им сказали на одном из блокпостов. Со слов водителя, который вез россиян, на них напала группа из 10 человек, на их головах были тюрбаны, а общались между собой они на арабском языке.

По мнению властей ЦАР, предполагаемыми убийцами журналистов могут быть боевики из «Селеки». Слова чиновников Центральноафриканской республики передает издание Corbeau News Centrafrique.