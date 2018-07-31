Тела убитых в ЦАР журналистов доставят в Россию 4 августа

Об этом сообщает глава Центра управления расследованиями Андрей Коняхин. Тела погибших журналистов передадут российской стороне уже в субботу.

СМИ сообщают о том, что правительство ЦАР намерено отправить в Россию тела троих погибших журналистов, которых убили неизвестные боевики во вторник, 31 июля. Это произойдет уже в субботу, 4 июля. Об этом сообщил Андрей Коняхин.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что погибшие журналисты отправились в Центральноафриканскую Республику для того, чтобы снять документальный фильм о ЧВК Вагнера. Его заказал Центр управления расследованиями, который финансирует Михаил Ходорковский.

Также ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что пресс-карты, которые имели при себе журналисты, оказались просрочены, а в ЦАР они поехали как туристы.