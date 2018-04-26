В Хабаровске пациентка скончалась после пластической операции на груди

В Хабаровске женщина погибла после пластической операции на груди. Смерть наступила через трое суток после хирургического вмешательства.



В одном из хабаровских медицинских учреждений хирурги провели пластическую операцию по маммологии. Однако организм пациентки остро отреагировал на хирургическое вмешательство. Состояние женщины почти сразу ухудшилось, в связи с чем её перевели в реанимационный отдел. Спустя трое суток пациентка скончалась.

Сотрудниками Дальневосточного СУ возбуждено уголовное дело, свидетельствующее о причинении смерти по неосторожности и некачественному выполнению профессиональных обязанностей. Для выяснения причин происшествия сотрудники правоохранительных органов проведут ряд экспертиз. Кроме этого, полицейские изъяли у представителей медицинского учреждения документы, подлежащие проверке.

Предположительно, смерть пациентки наступила вследствие анафилактического шока или острой сердечной недостаточности.