В Хабаровске пациентка скончалась после пластической операции на груди

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В Хабаровске женщина погибла после пластической операции на груди. Смерть наступила через трое суток после хирургического вмешательства. 

 
В одном из хабаровских медицинских учреждений хирурги провели пластическую операцию по маммологии. Однако организм пациентки остро отреагировал на хирургическое вмешательство. Состояние женщины почти сразу ухудшилось, в связи с чем её перевели в реанимационный отдел. Спустя трое суток пациентка скончалась. 
Сотрудниками Дальневосточного СУ возбуждено уголовное дело, свидетельствующее о причинении смерти по неосторожности и некачественному выполнению профессиональных обязанностей. Для выяснения причин происшествия сотрудники правоохранительных органов проведут ряд экспертиз. Кроме этого, полицейские изъяли у представителей медицинского учреждения документы, подлежащие проверке. 
Предположительно, смерть пациентки наступила вследствие анафилактического шока или острой сердечной недостаточности.

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Автор - Мария Цветаева
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