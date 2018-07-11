Футболист Смолов попал в ДТП и разбил автомобиль за 9 млн рублей

Отмечается, что общая стоимость автомобиля, который разбил Смолов, составляет более девяти млн рублей, ведь футболист не привык в чем-то себя ущемлять и экономить на своих средствах передвижения. В результате ДТП никто не пострадал.

Как стало известно СМИ, известный нападающий сборной России Федор Смолов поздним вечером накануне попал в ДТП в Краснодаре. Футболист на большой скорости протаранил дорожное ограждение на своем BMW M5 First Edition, его ценник превышает девять млн рублей.

Примечательно, что чаще всего на этой машине по Краснодару разъезжает девушка Смолова, однако на этот раз за рулем оказался сам футболист.

В результате произошедшего никто не пострадал. Футболист также не получил травм, в произошедшем сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.