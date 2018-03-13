Паранормальный «Хоттабыч» преследовал девушку в Будапеште

Любители паранормальных явлений были несказанно обрадованы, когда увидели в Сети это видео. В нём присутствовали все необходимые элементы для их буйного воображения: ночной город, свет фонарей, влюблённая парочка и призрак, преследующий их.

Камера очевидца зафиксировала, как к переходящим проезжую часть в центре Будапешта девушке и парню, буквально пристал бестелесный объект, возникший из воздуха. С первого взгляда это можно было принять за видение. Но, при последующей замедленной перемотке, всё явственней просматривалась белёсая дымчатая оболочка, парящая в воздухе. При еще более медленном просмотре, призрак стал напоминать явление джина из бутылки.

Проплыв какое-то время следом за парочкой, будапештский «Хоттабыч» бесследно растворяется в воздухе. Мнения комментаторов этого видео разделились. Многие полагали, что это оптический обман, вызванный отражениями ночных фонарей. Любители загадочного были уверены, что людей преследовал фантом, удачно попавший в объектив камеры.