В Астрахани питбуль напал на беременную женщину и загрыз той-терьера

Инцидент произошел 1 августа около 8 часов утра на улице Куликова. Об этом городским СМИ рассказали очевидцы.

По данным источников, беременная женщина гуляла со своим той-терьером возле дома №51. В этот момент во дворе появился питбуль другого жильца, который часто выпускала питомца бегать самостоятельно без ошейника и намордника. Он заинтересовался более мелким сородичем и проявил к нему крайнюю агрессию. Жительница Астрахани подняла свою собаку, однако питбуль напал на них и выхватил той-терьера из рук хозяйки. В результате женщина на восьмом месяце упала и получила небольшие травмы ног. Однако её питомцу пришлось гораздо хуже - агрессивный пес таскал той-терьера по двору, а потом загрыз насмерть.

Соседи услышали громкий визг убитой собаки и выбежали на помощь. Они поспешили поддержать шокированную женщину, а также вызвали бригаду "скорой помощи" и полицейских. Пострадавшая получила первую медицинскую помощь, однако отказалась ехать в больницу. Хозяйка питбуля к месту происшествия не подошла, а сам продолжает бегать по Астрахани. Правоохранители пытаются разобраться в ситуации.