В Петербурге задержали сборщицу денег для террористов в Сирии

39-летняя гражданка Узбекистана перевела на счет боевиков «Исламского государства»* около 800 000 рублей. Следователи предполагают, что женщина собирала деньги и распределяла их между террористами, которые принимают участие в сирийском конфликте.

Как сообщается, 1 августа СК Приморского района возбудил уголовное дело против 39-летней женщины, приехавшей в Петербург из Узбекистана. Ее обвиняют по статье о финансировании терроризма. В центре петербургского главка полагают, что с июня 2016 года женщина высылала деньги на счета боевиков.

Установлено, что подозреваемая выслала денежные средства на 9 фамилий, среди которых одна и та же фамилия в истории транзакций повторилась лишь 1 раз. Боевикам женщина высылала разные суммы, которые варьировались от 14 000 до 425 000 рублей. В общей сложности, подсчитали правоохранители, сборщица денег выслала террористам 816 605 рублей.

Следователи предполагают, что к женщине средства поступали от верующих в мусульманство людей, поддерживающих боевиков. От них подозреваемая могла получать деньги, после чего распределяла их между террористами в Сирии. Личности тех, кто высылал женщине деньги, пока что не установлены.