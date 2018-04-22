В Уфе пропавшая трехлетняя девочка всю ночь спала на козырьке балкона на 14 этаже

Как стало известно, вечером во вторник, 31 июля, СМИ стали сообщать о том, что в Уфе пропала трехлетняя девочка. По предварительным данным, отец взял ребенка с собой на работу, а затем потерял.

На поиски пропавшей девочки отправились более 100 волонтеров, сотрудники полиции и добровольцы. Отмечается, что житель Уфы подрабатывал на стройке и во вторник ему не с кем было оставить ребенка, потому он взял малышку на работу. Какое-то время отец наблюдал за дочерью, а затем, увлекшись работой, потерял ее из виду. Он попытался найти дочь самостоятельно, однако поиски так и не увенчались успехом, потому горе-отец обратился за помощью в полицию.

Девочку искали всю ночь и только утром в среду, 1 августа, нашли малышку на улице Обской. По данным СМИ, трехлетняя девочка спала на козырьке балкона, на 14 этаже новостройки. Предполагается, что девочка могла упасть туда с крыши, где работал ее отец. О травмах у девочки не сообщается, правоохранители разбираются в произошедшем.