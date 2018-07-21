В Швеции украли корону и державу Карла IX

Инцидент произошел в соборе в городе Стренгнесе. Воры забрались в него и украли королевские регалии XVII века.

В Швеции вчера злоумышленники похитили из собора корону, принадлежавшую Карлу IX. Как сообщают очевидцы, на месте преступления были замечены двое. Они скрылись на моторной лодке, которую предусмотрительно оставили неподалеку, подготовив все необходимое для быстрого отхода после совершения кражи. Примечательно, что злоумышленники проделали все в дневное время. Никто из людей, находившихся в этот момент в соборе, не пострадал.

Представители правоохранительных органов сообщили, что поиски грабителей ведутся, как на земле, так и в водном и воздушном пространствах. По предположению полиции, воры могли отправиться в несколько мест, среди которых Кепинг или Арбогу на западе или в Вестерос, Эскилстуну или Стокгольм на востоке. Об этом заявил сотрудник полиции Бьорн Оберг.

Отмечается, что похищенные королевские регалии специально изготовили, чтобы положить в гроб. Однако позже корону и державу достали, чтобы поместить в качестве экспоната в соборе Стренгнесса. Помимо атрибутов власти Карла IX, также был украден головной убор – венец – его жены Кристины.