В Пермском крае возле морга нашли мумифицированное тело младенца

На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно, в ночь на 1 августа в Пермском крае жительница Березников, проходя возле морга, наткнулась на мумифицированное тело младенца. О произошедшем женщина сразу же сообщила в полицию, а находку сфотографировала и опубликовала в соцсетях. Пользователи соцсетей сразу же предположили, что находка женщины является всего лишь музейным экспонатом, а автору посоветовали не делать преждевременных выводов, во всем должна разобраться полиция.

Примечательно, что сотрудники правоохранительных органов также полагают, что мумифицированное тело младенца является одним из экспонатов коллекции анатомических редкостей и аномалий музея при городском морге, который чаще всего используют в качестве пособия для студентов. Несмотря на это, следователям предстоит выяснить, как мумия ребенка оказалась на улице и на самом ли деле она является учебным пособием. Ведется разбирательство.