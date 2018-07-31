Стало известно, кто напал на журналистов в ЦАР

Удалось выяснить, что на журналистов в ЦАР напали около 10 человек, которые говорили по-арабски. Об этом местным властям рассказал водитель, которому удалось выжить.

Администрация города Сибута, рядом с которым произошло нападение на представителей СМИ, решила раскрыть некоторые подробности о нападавших. Как стало известно, машину с журналистами обстреляли около 10 человек. Кем боевики являлись на самом деле до сих пор остается неизвестным, однако отмечается, что все они были в тюрбанах и говорили на арабском языке.

По словам администрации города, об этом им рассказал водитель, подвозивший журналистов. Ему удалось выжить и он, добравшись до города, сразу же сообщил что в ночь на 31 июля машину обстреляли.

Власти города также рассказали о том, что журналисты приняли решение выехать из города поздним вечером, примерно в 19:00 по местному времени. Силы безопасности Сибута предупреждали их о том, что лучше никуда не ехать по темноте, однако журналисты никого не послушали.