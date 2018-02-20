Во Владивостоке пожилой горожанин испугал женщину игрушкой из секс-шопа

Инцидент произошел в Ленинском районе. Неизвестный нацепил на себя предметы из секс-шопа и до ужаса напугал женщину, обратившись к ней за помощью.

Жители Владивостока могли наблюдать вчера днем странную картину. Пожилой мужчина подошел к одной из жительниц с просьбой освободить его от оков. Горожанка в ужасе позвонила в полицию. Она сообщила, что неизвестный пожилой человек с голым торсом высказал странную просьбу прямо на улице в дневное время. Женщина рассказала представителям правоохранительных органов, что на нем красовались наручники из секс-шопа. Незнакомец попросил телефон, чтобы позвонить кому-то и позвать на помощь, поскольку он не может снять оковы. Гражданин показался весьма подозрительным, поэтому женщина зашла в ближайший магазин и сообщила об инциденте в полицию. В настоящее время проводится проверка по поступившей жалобе, в частности, устанавливается, по какой причине мужчина оказался на улице полуголый и в наручниках.

Это не первый странный случай с секс-шопом. Ранее сообщалось, что в Самарской области неизвестный напал на 35-летнюю женщину, когда та наведалась в магазин секс-игрушек. Потерпевшей удалось освободиться от нападавшего, после чего она написала заявление в полицию о домогательстве. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан.